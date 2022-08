Mick Jagger toont bloot bovenlijf tijdens concert als reactie op topless vrouw

Celebrities Regisseur Baz Luhrmann eiste veel van Austin Butler in ‘Elvis’: “Ik reed in tranen naar huis”

De biopic ‘Elvis’ blijkt een echte kaskraker te zijn en scheert wereldwijd hoge toppen. De Amerikaanse acteur Austin Butler (30) kroop in de huid van The King en liet eerder al vallen dat de rol erg veeleisend was. Maar nu blijkt dat regisseur Baz Luhrmann (59) hem wel heel ver dreef. Zover dat de hij op het einde van een opnamedag in tranen naar huis is gereden.

29 juli