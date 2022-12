Mick Jagger, Elton John én Angèle: iedereen wil samenwerken met Brits-Kosovaarse wonderkind Dua Lipa

CELEBRITIES Jennifer Lawrence reageert op kritiek na uitspraak over vrouwelij­ke actiehel­den: “Ik weet dat ik niet de enige ben”

In een gesprek met Viola Davis (57) vertelde Jennifer Lawrence (32) over haar rol in ‘The Hunger Games’. “Voor ik de film deed, had nog geen enkele vrouw de hoofdrol in een actiefilm”, klonk het toen. Een uitspraak waar niet iedereen al te blij mee was. “Ze is niet de eerste vrouwelijke actieheld”, klonk het massaal op sociale media. De Amerikaanse actrice reageert nu op de kritiek: “Het was een blunder.”

9 december