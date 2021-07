Mick Jagger breekt quarantaineregels voor EK-wedstrijd: “Boete van 11.637 euro”

CelebritiesMick Jagger (77) zag woensdag Engeland doorstoten naar de finale van het EK voetbal. Alleen brak hij daarvoor wel de quarantaineregels, en dat werd hem in z'n thuisland niet in dank afgenomen.

Het grootste deel van het jaar woont Mick Jagger, de frontman van de Rolling Stones, in Frankrijk. Samen met z'n vriendin Melanie en zoontje Deveraux betrekt hij er een kasteel in de Loirevallei. Maar dinsdag vertrok hij naar Londen om er op woensdag de halve finale tussen Engeland en Denemarken bij te wonen. Alleen had hij volgens de heersende lockdownregels tien dagen in quarantaine moeten blijven voor hij zich naar buiten begaf. Maar Jagger hield zich daar niet aan en woonde woensdag toch de match bij in Wembley. Daarvoor zou hij een boete van 11.637 euro kunnen krijgen.

“Mick is een enorme voetbalfan en hij wilde er gewoon bijzijn in Wembley", vertelt een bron dichtbij de zanger aan MailOnline. “Voor zijn vlucht en bij aankomst is hij getest, net zoals na de match. Hij geloofde dus echt dat hij voorzichtig was geweest. Mick had sowieso rond deze periode in Londen moeten zijn om aan het volgende Rolling Stones-album te werken. Het was toevallig dat Engeland zo'n belangrijke wedstrijd moest spelen, en dat kon hij niet missen."

Vloek

Nochtans zien ze hem in het Verenigd Koninkrijk niet bepaald graag komen op belangrijke wedstrijden. Jagger wordt er door veel voetbalfans van beschuldigd dat hij een slechte invloed heeft. Sinds 2010 zouden de ploegen waarvoor hij supportert, steevast verloren hebben als hij in het publiek zit. Maar die ‘vloek’ blijkt eindelijk verbroken, want Engeland stootte wel degelijk door naar de finale van het EK voetbal.

Voetbalfan

Jagger is een grote voetbalfan. Wanneer de Engelse ploeg speelt, kijkt hij steevast. Maar Arsenal is z’n favoriet, klinkt het. “Of hij nu op een tourbus zit of in een hotel, Mick zorgt er altijd voor dat er satellietschotels worden geïnstalleerd zodat hij de wedstrijden kan bekijken. Hij mist zelden een match van Arsenal, ongeacht hoe inconsistent ze zijn."

Nu hij is aangekomen in het Verenigd Koninkrijk kan er dus verdergewerkt worden aan een nieuw album. De plaat zou eind dit jaar nog moeten uitkomen. Jagger, Ronnie Wood en Charlie Watts werken er in het Verenigd Koninkrijk aan, Keith Richards werkt vanuit z'n woning in de Verenigde Staten.

