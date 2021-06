Michael Jackson wilde meewerken aan ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’: “Maar Disney zei nee”

Showbizz De ‘crappy' jobs van ‘Ross uit Friends’: ijsjesver­ko­per, clown en rolschaats­kel­ner

21 juni Van ijsjesverkoper, clown en rolschaatskelner tot Ross in ‘Friends’. Dat doorbreken in Hollywood niet altijd evident is, blijkt uit de eerdere jobs van topacteur David Schwimmer (54). “Zeven jaar lang was ik kelner in Chicago. Voor vijf dollar sprong ik, tegen tachtig per uur, met rolschaatsen over klanten hun kinderen.”