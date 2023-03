Michael Jackson had maar één droomvrouw: “Hij was verliefd op prinses Diana en wilde met haar trouwen”

Celebrities Amper enkele dagen na het annuleren van z'n wereldtour­nee zingt Justin Bieber plots op Amerikaans festival

Justin Bieber (29) heeft zaterdagavond zijn opwachting gemaakt op het Rolling Loud Festival in Californië. De zanger dook op tijdens de set van rapper Don Toliver, zo is op beelden te zien. De twee brachten hun nieuwe nummer ‘Private Landing’. Het gastoptreden is verrassend, want enkele dagen geleden kondigde de popster nog aan dat hij z'n wereldtournee annuleert. Ook z'n optreden in het Sportpaleis gaat niet door. De zanger kampt met fysieke en mentale problemen als gevolg van het syndroom van Ramsay-Hunt. Hierdoor is onder meer een deel van zijn gezicht tijdelijk verlamd geweest. “Tijdens z’n optreden op Rolling Loud lijkt hij nochtans in topvorm te verkeren”, aldus enkele misnoegde fans op sociale media.