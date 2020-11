Michael J. Fox herinnert zich ongemakkelijke ontmoeting met prinses Diana

Michael Fox ontmoette prinses Diana op de première van ‘Back To The Future’. “Ze zat naast mij", herinnert de acteur zich. “De lichten gingen uit en ik besefte dat ik slechts één valse geeuw en het uitstrekken van m’n arm verwijderd was van een date", grapt hij. “Maar wat er toen gebeurde ... De film begon en ik moest naar het toilet! Dus ik zit daar, in doodsangst. Ik kan dit niet tegen haar zeggen, maar ik kan ook m'n rug niet naar haar toe draaien. De rest van de avond was een nachtmerrie.” Bovendien is Fox niet zeker dat Diana wel van de film genoot: “Ze leek een paar keer te lachen", herinnert hij zich. “Ze riep alleszins niet ‘boe’.”

De acteur kwam in de show z'n nieuwe boek promoten: ‘No Time Like The Future: An Optimist Considers Mortality’. Daarin schrijft hij dat hij klaar is om de filmwereld achter zich te laten. Dat zou deels te maken hebben met z'n problemen om teksten te onthouden. “Er zijn redenen voor mijn geheugenverlies", zegt hij. “De leeftijd, cognitieve problemen gerelateerd aan m'n ziekte (Fox lijdt sinds 1991 aan Parkinson, red.), of een gebrek aan prikkels. Maar ik zag het als een boodschap. Mijn beste dagen liggen achter me." Al heeft de acteur wel vrede met de situatie: “Als dit het einde van mijn carrière is, dan is het zo.”