Michael Fassbender gecrasht in 24 Uur van Le Mans: toestand van ‘X-Men’-acteur onduidelijk

CelebritiesMichael Fassbender (46) is zondag gecrasht met zijn auto in de befaamde racewedstrijd 24 Uur van Le Mans. Terwijl de coureur, die tevens een bekend acteur is, de bocht inreed verloor hij de controle over de auto en belandde hij in de bandenmuur. Het is nog niet duidelijk hoe het met Fassbender gaat.