Michael Douglas krijgt Gouden Palm op Filmfestival van Cannes: “Een hele eer om terug te keren”

Het Filmfestival van Cannes kende de Gouden Palm eerder al toe aan Forest Whitaker, Agnès Varda, Jean-Pierre Léaud, Jodie Foster en Manoel de Oliveira. Dit jaar gaat de eer naar de Amerikaanse acteur Michael Douglas. “Het is altijd een verademing om naar Cannes te komen. Het is al jaren een geweldige plek om filmmakers, artistieke projecten en mooie verhalen te verwelkomen”, aldus Douglas in ‘Variety’.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Michael Douglas © NTR

Een grote eer

Michael Douglas verscheen voor het eerst op de rode loper van Cannes op het 32ste filmfestival als acteur - en producer - in de film ‘The China Syndrome’ in 1979, met Jane Fonda en Jack Lemmon aan zijn zijde. Dertien jaar later was hij aanwezig voor zijn rol in ‘Basic Instinct’ en kreeg hij - samen met Sharon Stone - veel lof voor hun krachtig samenspel. Douglas maakte zijn derde opwachting op het Filmfestival van Cannes in 1993 voor zijn rol in ‘Chute Libre’ van Joel Schumacher. “Zowel mijn eerste keer op het festival met ‘The China Syndrome’ in 1979 als mijn laatste keer met de wereldpremière van ‘Behind the Candelabra’ in 2013, herinneren me eraan dat de magie van film niet alleen zit in wat we op het scherm zien, maar ook in zijn vermogen om mensen over de hele wereld te verplaatsen. Na meer dan 50 jaar is het een eer om terug te keren, het festival te openen en een gemeenschappelijke taal te spreken, die van de cinema.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Michael Douglas op het 66ste Filmfestival van Cannes in 2013, waar hij 'Behind the Candelabra' presenteerde. © EPA

Multitalent

Dat Douglas een Gouden Palm krijgt toegekend, is met zijn palmares geen verrassing. Hij verdiende ook zijn sporen als filmproducent met de kaskraker ‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’, waarmee hij in 1975 negen Oscar-nominaties scoorde en de prijs voor beste film kreeg. Als acteur is hij bekend van zijn samenwerkingen met Robert Zemeckis in ‘Romancing the Stone’ (1984), Ridley Scott in ‘Black Rain’ (1989) en Barry Levinson in ‘Disclosure’ (1994). Hij won de Oscar voor beste acteur in 1987 voor zijn vertolking van Gordon Gekko, een hebzuchtige New Yorkse makelaar in Oliver Stone’s ‘Wall Street’. Het vervolg, ‘Wall Street: Money Never Sleeps’, werd buiten competitie vertoond tijdens de 63ste editie van Cannes in 2010.

LEES OOK.