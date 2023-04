Michael Bublé openhartig over immens verdriet door kankerdiagnose van zoontje: “Ik zal dat ene sms’je nooit vergeten”

Film INTERVIEW. Ben Affleck over ‘Air’, drankmis­bruik en J.Lo: “Zij vindt dat ik moet focussen op het positieve in mijn leven”

Geen foute romcom met J.Lo, én al zeker geen opvallend Batmankostuum: Ben Affleck (50) gooit het over een heel andere boeg in sportdrama ‘Air’, dat vanaf vandaag in de cinemazalen loopt. Een film over de samenwerking tussen Nike en basketbalvedette Michael Jordan, met Affleck als CEO van het wereldberoemde merk. “Ik heb bij dit project hulp gekregen van Jennifer”, vertelt hij in dit exclusieve gesprek. “Ze is briljant. Behalve wanneer ze zegt dat ik een Instagram-account moet maken. (lacht)”