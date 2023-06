MeToo in rockwereld: beschuldigingen tegen Rammstein-zanger Till Lindemann stapelen zich op

CelebritiesDe iconische frontman van de Duitse metalband Rammstein, Till Lindemann (60), raakt verzeild in wat nu al bestempeld kan worden als het grootste #MeToo-schandaal in de Duitse muziekindustrie. Na een vermeende drogering bij een concert in Vilnius beschuldigen meerdere jonge vrouwen hem nu van machtsmisbruik, geweld en seksueel wangedrag.

Ten minste twee vrouwen zouden tegen hun zin seks hebben gehad met Lindemann, zo berichten NDR en ‘Süddeutsche Zeitung’ na gesprekken met tientallen betrokkenen. “Rammstein rekruteerde met regelmaat jonge vrouwen, zodat Lindemann met hen seks kon hebben”, aldus NDR. Een ‘geraffineerd systeem’ diende ertoe vrouwelijke fans te verleiden tot een ontmoeting met hun grote idool. Door alcohol en drugs drong Lindemann zich aan de vrouwen op, schetst ‘Süddeutsche Zeitung’ in een onthutsend onderzoeksverhaal. Lindemann heeft nog niet op alle aantijgingen gereageerd.

BEKIJK OOK. Fan getuigt: “Ik ben gedrogeerd tijdens optreden”

De gegadigden werden door groupies voorafgaand aan de Rammstein-shows gescout en bij optredens in ‘Row zero’ gezet, dichtbij het podium, zodat de fans erna direct backstage konden verdwijnen. Zo ook de 23-jarige Cynthia A., die in 2019 een concert in Hannover bijwoonde. “Ik heb me tegen de seks verzet”, claimt ze. In een hotel zou een andere jonge vrouw, tegen haar zin en tot bloedens toe, geslachtsverkeer hebben gehad met Lindemann. De vrouwelijke fans werden gelokt met werk of geld. Maar van die beloftes kwam weinig terecht.

Gedrogeerd voor de show

Op 22 mei ging Rammstein weer op tournee in Europa, en trad als eerst op in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Onder de aanwezige fans bevond zich de Noord-Ierse Shelby Lynn. Het was deze 24-jarige Lynn die Lindemann ervan beschuldigde dat hij haar vorige week voorafgaand aan de show gedrogeerd zou hebben.



Op Twitter ontkende de band de aantijgingen meteen. Lindemann twitterde dat hij Lynn niet eens had aangeraakt – iets wat de fan evenmin beweerde. Wel beweerde Lynn dat ze alcohol kreeg aangeboden en dat de zanger haar erna had gevraagd om met hem naar bed te gaan. Naar eigen zeggen weigerde Lynn, waarop Lindemann woedend vertrok.



Hoewel een drugstest die door de Litouwse autoriteiten werd uitgevoerd negatief was, hebben meerdere vrouwen dezelfde ervaringen gehad met Lindemann, zo komt naar voren uit de gesprekken die ‘NDR’ en ‘SZ’ voerden met de vermeende slachtoffers.

Volledig scherm Till Lindemann in 2017. © WireImage (Lees verder onder de foto.)

Beerput

Door de anonieme verklaringen lijkt de beerput van de Duitse muziekindustrie zich te openen. “Het is de hoogste tijd voor #MeToo in rock”, oordeelt de ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’. Ook andere bekende Duitsers moeten het sinds een jaar ontgelden. Onlangs vielen acteur en regisseur Til Schweiger (‘Inglorious Bastards’) en voormalig hoofdredacteur van boulevardkrant ‘Bild’ Julian Reichelt uit de gratie bij het Duitse publiek door MeToo-schandalen.



De vier concerten van Rammstein die deze maand in het Olympiastadion in München plaatsvinden, waren binnen een mum van tijd uitverkocht. Het is onduidelijk of de in totaal 240.000 mensen de band daadwerkelijk gaan zien. Op vragen van Duitse media heeft het management van Rammstein nog niet gereageerd. De Duitse uitgeverij KiWi wachtte niet af en beëindigde vrijdagmiddag de samenwerking met Lindemann.



Na de oprichting bijna dertig jaar geleden groeide Rammstein uit tot een absolute Europese rocksensatie. De zes leden, van wie het merendeel uit de arme DDR stamde, scoorden de ene hit na de andere en belandden ook bovenaan de hitlijsten in België met nummers als ‘Ich will’, ‘Feuer frei’ en ‘Amerika’. De band zorgt voor controverse door zijn met seks doordrenkte songteksten en gedichten, maar ook door beladen videoclips als ‘Deutschland’, een onverholen verwijzing naar nazi-Duitsland.

KIJK OOK. Rammstein gaf vorig jaar een spetterend optreden in Oostende:

Lees ook: