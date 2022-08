Met pruik en grote zonnebril: Paris Hilton verkende ook Brussel ‘incognito’

Het moet gezegd: érg onherkenbaar is Paris Hilton niet, de ijsblauwe pruik ten spijt. Maar voor de dj was het genoeg om toch iets of wat incognito ons land te verkennen. Eerder verklapte ze al dat ze vorig weekend zo ging feesten op Tomorrowland, voor haar set op het festival. En nu blijkt ze in diezelfde outfit ook een bezoekje te hebben gebracht aan Brussel. Op foto’s die ze via sociale media deelde, is te zien hoe ze met elektrische step poseert op het Beursplein in onze hoofdstad.