Met beide voeten op de grond: Jennifer Lawrence arriveert op rode loper in Cannes met teenslippers

CELEBRITIES Ed Sheeran wint opnieuw een rechtszaak over ‘Thinking Out Loud’

Minder dan twee weken na het winnen van een rechtszaak, is Ed Sheeran (32) weer in het gelijk gesteld over de inspiratie voor zijn nummer ‘Thinking Out Loud’. Ook deze rechtszaak draaide om het nummer ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye als vermeend bronmateriaal.