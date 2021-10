Meryl Streep, David Schwimmer en Kit Harington gestrikt voor nieuwe Apple-serie

Netflix ontslaat medewerker die vertrouwe­lij­ke informatie lekte over show Dave Chappelle

16 oktober Netflix heeft een medewerker ontslagen die wordt verdacht van het delen van vertrouwelijke informatie met de media. Het personeelslid zou onder meer gelekt hebben hoeveel kosten de videostreamingsdienst had gemaakt voor de controversiële show van stand-upcomedian Dave Chappelle. Er kwam heel veel kritiek van Netflix-medewerkers over Chappelles opmerkingen in zijn optreden The Closer, omdat die kwetsend zouden zijn voor transgender personen.