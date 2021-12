Meryl Streep dacht dat haar collega-acteurs haar een ‘oude geit’ noemden

Jonah Hill vertelt bij Jimmy Fallon over het voorval. “Meryl, voor mij, is de G.O.A.T. Zij is de grootste aller tijden. Tijdens een persconferentie zei ze, ‘Weet je, Jonah voelt zich zo op zijn gemak bij mij, hij noemt me al de hele week een geit’. En ik heb zoiets van, ‘Huh?’” Dus, voegde Hill eraan toe, moest hun andere tegenspeelster Jennifer Lawrence Streep apart nemen en haar de betekenis achter de afkorting uitleggen en dat Hill eigenlijk niet naar haar verwees als een vierpotig dier. “Ze is zo cool, ze was er niet eens door beledigd”, concludeerde Hill. “Ze was gewoon zo van: ‘Ik denk dat hij van me houdt en me een geit noemt.’”