Menselijke resten gevonden in gebied waar acteur Julian Sands vijf maanden geleden verdween

Celebrities Joey en Megan uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' bevestigen relatie: "Ik miste Joey”

Voor velen zal het geen verrassing meer zijn, maar eindelijk is de relatie tussen Joey Ceti en Megan Desaever uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ (te streamen via Streamz) officieel bevestigd. De twee vertelden er openlijk over aan het Nederlandse magazine ‘RUMAG’.