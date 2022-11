Memoires Aaron Carter leggen seksleven met Hilary Duff bloot: “Het was op haar dertiende verjaardag”

CelebritiesDe memoires van Aaron Carter, waar hij aan werkte voor zijn overlijden, verschijnen dinsdag. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. De biografie van Carter, die nog niet af was, heet ‘(My Father’s Son), Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life’. In zijn boek heeft de zanger het onder meer over zijn seksleven met Hilary Duff. Ook de overleden zanger Michael Jackson komt aan bod. “Plots stond hij naast mij in een witte, strakke onderbroek.”

Volgens ‘The New York Post’, die al een kopie van het boek wisten te bemachtigen, heeft Aaron Carter het in zijn memoires onder meer over zijn romance met Hilary Duff. De twee hadden een knipperlichtrelatie van 2000 tot en met 2003. Nadien liet Carter de ‘Lizzie McGuire’-actrice zitten voor Lindsay Lohan. In zijn memoires, die nog niet volledig af waren, heeft de zanger het nu over zijn seksleven met Hilary. Zo schrijft hij dat de twee elkaar ontmaagd hebben op redelijk jonge leeftijd. “Het was op haar verjaardag. Ik denk dat ze dertien geworden was, maar ik weet het niet meer zeker”, klinkt het onder meer in het boek. “Haar vrienden kwamen plots binnen. We hebben geroepen dat ze weer weg moesten gaan.” Carter zelf zou destijds twaalf jaar oud geweest zijn.

Niet te spreken

Hilary Duff is alvast niet te spreken over de publicatie van Aaron Carters memoires. “Het is gewoon triest dat een uitgever dit boek uitbrengt nog geen week nadat Aaron gestorven is”, klinkt het onder meer in een statement aan ‘The Daily Mail’. “En dat zonder eerst de tijd te nemen om alle feiten te onderzoeken. Ze zijn enkel en alleen uit op geld.” Een uitspraak waar het management van Aaron Carter zich alvast in kan vinden. Zij lieten in een statement weten dat ze achter de zangeres staan.”Wij willen Hilary Duff graag bedanken voor wat ze gezegd heeft”, aldus Taylor Helgeson van Big Umbrella Management in een reactie aan ‘The Post’. “Dit is een moment om te rouwen en niet om aandacht te zoeken of om op een harteloze manier geld te verdienen.”

Bekijk ook: zanger Aaron Carter op 34-jarige leeftijd overleden.

In de memoires van Aaron Carter kom er bovendien nog een andere celebrity aan bod: Michael Jackson. De zanger schrijft onder meer dat hij er ooit is blijven slapen na een verjaardagsfeestje. Toen hij plots wakker werd, stond Jackson in een strakke, witte onderbroek aan het uiteinde van zijn bed. Het incident zou plaatsgevonden hebben in augustus 2003. Carter was destijds nog maar vijftien jaar oud. “Plots werd ik ergens wakker van. Ik ging rechtop zitten en toen zag ik Michael in zijn onderbroek aan mijn bed staan”, klinkt het onder meer. “Ik weet niet of hij aan het slaapwandelen was, maar het leek wel alsof hij nog aan het slapen was”, aldus Carter.

Mentale gezondheid

Vervolgens schrijft Carter dat hij begon te roepen naar de inmiddels overleden zanger. Hij zou ook geprobeerd hebben om Michael Jackson wakker te schudden. “Ik zei: ‘Ga terug naar je bed’”, klinkt het in het boek. “Hij mompelde: ‘Oké’. Nadien is hij gewoon weer gaan slapen. Ik heb hem er achteraf geen vragen over gesteld. We hebben er nooit meer over gesproken. Toen ik ‘s ochtends wakker werd, was hij weg.”

Bekijk ook: Backstreet Boys brengen eerbetoon aan overleden Aaron Carter.

Het boek is geschreven door Andy Symonds, die meermaals met Carter sprak. De twee spraken daarnaast ook over de getroebleerde relatie die Carter had met zijn oudere broer, Backstreet Boys-zanger Nick Carter, zijn drugsproblemen en de worstelingen op het gebied van mentale gezondheid. “Aaron was een open boek gedurende het schrijfproces”, laat Symonds weten in een verklaring. “Het is tragisch ironisch dat zijn autobiografie nooit al zijn verhalen, gedachten en dromen zal bevatten.” Een sitcom waar Carter voor zijn dood aan meewerkte, gaat ook door. De regisseur van de serie Group maakte dinsdag bekend dat hij met goedkeuring van Carters management verdergaat met het produceren van de serie.

Carter werd zaterdag even na 11.00 uur doodverklaard in zijn woning in Lancaster in de Amerikaanse staat Californië. Hij werd volgens ‘TMZ’ dood aangetroffen in bad. Hoe hij aan zijn einde is gekomen, is nog niet duidelijk.

‘(My Father’s Son), Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life’ komt uit op dinsdag 15 november.

LEES OOK: