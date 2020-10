Melania Trump jaloers op Vogue-cover Beyoncé: “Mij zouden ze nooit kiezen”

CelebritiesDat Beyoncé (39) in 2018 de cover van het begeerde ‘September Issue’ van Vogue aangeboden kreeg, zat First Lady Melania Trump (50) behoorlijk dwars. Dat vertelde ze in een telefoongesprek, dat stiekem werd opgenomen.

Het septembernummer van Vogue is traditioneel het best verkopende en dus belangrijkste magazine van het jaar. Wie op de cover staat, mag zich dan ook in de handjes wrijven. In 2018 mocht Beyoncé op de cover van het magazine staan, en bovendien kreeg ze ook creatieve controle over de inhoud van het blad. First Lady Melania Trump was niet erg gelukkig met die keuze, blijkt uit een telefoongesprek met voormalige vriendin Stephanie Winston Wolkoff (die het gesprek stiekem opnam).

Telefoongesprek

“Anna Wintour heeft de cover van het September Issue van Vogue aan Beyoncé gegeven, compleet met alles erop en eraan", zei Melania. “Dus ze zal een zwarte fotograaf inhuren, en dat zou de eerste zwarte fotograaf zijn die ooit de cover van Vogue maakt." “Wat? Dat is geschift", antwoordde Wolkoff. “Wel, dat is wat ik heb gelezen”, haalde Melania de schouders op.

De First Lady uitte ook haar verrassing dat Stormy Daniels - de pornoster waarmee haar echtgenoot jaren eerder een avontuurtje had beleefd - wel in het blad stond. Zij zou daarentegen nooit de cover halen van het September Issue, dacht ze. “Dat zouden ze nooit doen.” En het bleek duidelijk een alles-of-niets-situatie, want Melania gaf toe dat ze het aanbod om een profiel over haar te schrijven, had afgewezen. “Ik geef geen moer om Vogue”, haalde ze de schouders op.

Nochtans heeft het voormalige model eerder al wel in Vogue gestaan. In maart 2005 stond ze bijvoorbeeld in haar trouwjurk op de cover. Maar sinds Donald Trump verkozen werd tot president, is ze niet meer gevraagd. Nochtans zijn First Ladies wel een gewild onderwerp voor het magazine, want Michelle Obama stond maar liefst drie keer op de cover van Vogue en ook voormalige First Lady Hillary Clinton stond ooit in het blad.

Volledig scherm Stephanie Winston Wolkoff nam de telefoongesprekken met de First Lady op. © AFP

Oplichter

Wolkoff nam stiekem zes telefoongesprekken tussen haar en de First Lady op. Naar eigen zeggen begon ze met de opnames nadat haar gevraagd was om het Witte Huis te verlaten, waar ze voor het Presidential Inaugural Committee werkte. Later schreef ze het boek ‘Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady’. Daarvoor werd ze vorige week wel aangeklaagd door het US Department of Justice, omdat ze haar geheimhoudingsverklaring had geschonden.

Een woordvoerder van Melania liet alvast weten niet blij te zijn met de gelekte opnames. “Haar narcisme kent geen grenzen. Deze vrouw is een oplichter. Deze audio-opnames zijn nonsens en worden zonder context gepresenteerd. Ze moest zich schamen voor deze poging tot karaktermoord.”

