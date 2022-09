Mel C biecht vreselijke feiten op tijdens de topjaren van de Spice Girls: “Ik verdrong het seksueel misbruik”

Volgens Melanie gebeurden de vreselijke daden in 1997, in een hotel in Istanbul. Ze boekte er een massage voor ze opnieuw het podium zou opspringen, maar die overschreed heel wat grenzen. “Ik wil er wel over praten, want het heeft me enorm beïnvloed. Maar ik heb dat verdrongen voor mezelf”, vertelt ze in de podcast ‘How To Fail’ van Elizabeth Day. Sporty Spice maakt daarbij meteen duidelijk dat ze geen ophef wil maken met het verhaal. “Aan de vooravond van onze allereerste Spice Girls-show, trakteerde ik mezelf op een massage in het hotel. Toen de masseur mij ongepast aanraakte, stond ik op en liep ik de hotelkamer uit. Daarna verdrong ik het misbruik haast meteen voor mezelf, omdat er andere dingen waren waar ik me op moest focussen. Ik wilde er geen ophef over maken, maar ik had ook geen tijd om er mee om te gaan. Ik realiseerde me dat ik het jarenlang in de doofpot duwde. Maar toen ik mijn boek schreef, spookte het opnieuw door mijn gedachten.” Melanie overwoog om het gebeuren tot in detail te vertellen in haar autobiografie ‘Who I Am: My Story’, maar voor zichzelf leek het haar beter om erover te praten. Op die manier kan ze de feiten verwerken en misschien anderen helpen.