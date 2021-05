Mel B moest haar dochtertje Madison (9) door de coronacrisis soms maanden aan een stuk missen

Celebrities Graham Norton openhartig over nacht waarop hij werd neergesto­ken: “Ik klampte een oud vrouwtje vast, want ik wilde niet alleen sterven”

26 mei De Britse talkshowhost en Songfestivalpresentator Graham Norton (58) heeft in een podcast openhartig verteld over de avond waarop hij werd beroofd, neergestoken en voor dood werd achtergelaten. Hij was op dat moment nog een student aan de acteerschool in Londen. “Ik had schrik dat ik alleen zou sterven.”