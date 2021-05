Mel B leefde tien jaar in doodsangst voor haar echtgenoot Stephen: “Ik vraag me nog altijd af waarom ik zo lang bij hem bleef”

Vorig jaar liepen er bij de Vlaamse Hulplijn voor ­Huiselijk Geweld 1712 liefst 80 procent meer meldingen binnen dan in 2019. Ook in het Verenigd Koninkrijk was een zelfde stijging te zien. “Dat heeft alles te maken met corona”, zegt Mel B in The Guardian. “Zo’n lockdown is het perfecte scenario voor plegers van huiselijk geweld. Hij hoeft niet meer te dreigen: ‘Je mag het huis niet uit omdat ik het zeg.’” Vier jaar geleden slaagde Mel B er eindelijk in om te ontkomen aan de losse handjes van haar echtgenoot Stephen. Nu is ze te zien in een clip voor het nummer ‘Love Should Not Hurt’ om het probleem van ­huiselijk geweld onder de aandacht te brengen.