Mel B heeft het opnieuw aan de stok met haar ex Stephen Belafonte

In rechtbankdocumenten maakt de ‘Who Do You Think You Are’-zangeres duidelijk dat ze bezorgd is om de veiligheid van haar dochter Madison. Daarnaast heeft Mel B ook zo haar twijfels over de opvoedingsstijl van haar ex Stephen Belafonte. De twee gingen in 2017 uit elkaar, maar ondertussen gaan zowel Stephen als Mel B nog steeds tot het uiterste om de voogdij over hun 9-jarige dochter in handen te krijgen.