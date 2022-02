Mel B doodsbang om ex-man Stephen tegen het lijf te lopen op huwelijk van Brooklyn Beckham

CelebritiesHet huwelijk van Brooklyn Beckham (22) en Nicola Peltz (27) is in zicht. Het koppel geeft elkaar vermoedelijk in april het jawoord en op de gastenlijst staan alvast heel wat bekende namen. Zo zijn alle Spice Girls uitgenodigd. Alleen vreest Scary Spice Mel B (46) dat haar ex-man Stephen hier misbruik van gaat maken.

Melanie Brown (de echte naam van de zangeres) en Stephen trouwden in het geheim in 2007 en gingen uit elkaar in 2017. De Spice Girls-zangeres beweerde dat ze mentaal en fysiek werd misbruikt in haar huwelijk met Stephen, iets wat hij altijd ontkende. Bovendien werd ze ook financieel misbruikt, omdat ze geen toegang had tot haar eigen geld. Ondertussen zijn de twee al vijf jaar gescheiden, maar de problemen blijven maar duren. Het ex-koppel raakt het maar niet eens over het hoederecht van hun dochter. Daarnaast zijn ze ook nog eens verwikkeld in een langdurige rechtszaak.

Donkere wolk

De Spice Girls-zangeres vreest er dan ook voor dat Stephen haar in de val wil lokken op het huwelijk van Brooklyn, de zoon van haar voormalige collega Victoria Beckham. “Het huwelijk moet een heuglijke gebeurtenis worden, maar Mel weet dat er een donkere wolk boven haar hoofd hangt”, aldus een zakenpartner van de zangeres. “Wanneer ze in het verleden naar de VS ging, vond Stephen altijd wel een manier om haar op te sporen.”

De zangeres zelf zou tegen enkele vrienden verteld hebben dat Stephen “vastberaden is om haar te pluimen”. Haar ex-man zou volgens haar van plan zijn om de juridische kosten te laten oplopen. “Hij kan haar maar niet met rust laten”, aldus de bron in kwestie in een interview met het Britse dagblad ‘The Mirror’. “Ze is het gezicht geworden van slachtoffers van huiselijk geweld en daar is Stephen razend om.” Een tripje naar Miami om het huwelijk van Brooklyn en Nicola bij te wonen, zou de Spice Girl dus best wat kopzorgen kunnen bezorgen. “Ze wil verder met haar leven, maar door de lopende rechtszaken krijgt ze alleen maar extra stress.”

