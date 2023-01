Meghan Trainor zwanger van tweede kindje: “Dit is mijn droom”

“Het is gelukt! Het gaat eindelijk gebeuren en we zijn dolgelukkig”, zei Trainor maandagochtend in het NBC-programma ‘Today’ over het heugelijke nieuws. “Ik ben zo dankbaar dat ik zwanger kan worden. Dit is geweldig. Dit is mijn droom. Ik wil vier kinderen, dus ik ben al halverwege.” Meghan en Daryl zijn al trotse ouders van zoon Riley, die ze in februari 2021 verwelkomden. “We proberen hem te vertellen dat er een baby in mijn buik zit. Maar dan wijst hij naar zijn buik en zegt hij: “Baby”. En dan zeggen we: “Nee, het zit in mama’s buik!”, lachte de zangeres, die hits scoorde met ‘All About That Bass’, ‘Lips Are Movin’ en ‘Made You Look’. In een TikTok-video toonde ze de reacties van haar vrienden en familie op het geweldige nieuws.