Meghan Trainor bevallen van eerste zoontje: “We zijn zo verliefd”

“Deze lieve jongen had eigenlijk op Valentijnsdag moeten komen, maar we hebben hem al op maandag 8 februari verwelkomd”, schrijft Meghan bij de beelden. “We zijn zo verliefd.” Ze laat in de post ook weten dat haar zoontje de naam Riley heeft gekregen.

De ‘All About That Bass’-zangeres kondigde in oktober aan dat ze zwanger was. “Jullie weten allemaal hoelang ik dit al wilde”, schreef Meghan toen op Instagram, gevolgd door een huilende emoticon. “Daryl en ik zijn zo blij en opgewonden dat we dit kleine schatje begin volgend jaar mogen ontmoeten. We zijn zwanger!”