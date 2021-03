Megan Thee Stallion bedankt ‘haters’ voor Grammy succes

“Het motiveerde me juist als mensen zeiden: je kan het niet. Dan dacht ik: Oh bitch, ik kan het zeker!”, aldus Megan, die haar ‘haters’ eigenlijk dankbaar is. “Anders was ik niet zo ver gekomen. Natuurlijk zou ik altijd hard gewerkt hebben maar dit is echt het zetje geweest om er nog harder tegenaan te gaan.” Megan won Grammy’s voor Best Rap Song, Best Rap Performance en Best New Artist.