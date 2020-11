Megan Fox vraagt officiële scheiding van Brian Austin Green aan

Fox diende de rechtbankdocumenten woensdag in, schrijft TMZ. De actrice wil gedeelde voogdij over hun drie kinderen én wil ook dat geen van beide exen alimentatie moet betalen aan de andere. Volgens de website heeft haar ex, Brian Austin Green, al goedkeurend op dat voorstel gereageerd. Alleen zou hij de optie van alimentatie wel willen behouden. Nog een klein verschil: volgens Fox gingen ze al in november 2019 uit elkaar, Green geeft 5 maart 2020 aan als datum van de breuk.

De twee acteurs trouwden in juni 2010 en hebben drie zonen samen: Journey (4), Bodhi (6) en Noah (8). In augustus 2015 vroeg Fox al eens de scheiding aan, maar dat verzoek trok ze later weer in. In april van dit jaar gingen de twee dan toch uit elkaar. Brian liet toen weten “altijd van Megan te blijven houden. We hebben een geweldige relatie gehad en de liefde die we voor elkaar hebben zal, mede vanwege onze kinderen, altijd blijven bestaan.”

Goede vader

Helaas bleek die goede verstandhouding de laatste tijd ver zoek. Zo reageerde Fox furieus op een foto van Green tijdens Halloween, waarop ook hun zonen te zien waren. “Ik weet dat je van je kinderen houdt”, schreef ze. “Maar ik snap niet waarom je niet kan stoppen met ze te gebruiken om een beeld te vormen waarbij ik de afwezige moeder ben en jij de eeuwig toegewijde vader van het jaar.” En ze voegde er ook aan toe: “Je hebt de kinderen de helft van de tijd. Gefeliciteerd, je bent een buitengewoon persoon!” Ze eindigde haar commentaar met een laatste stoot: “Waarom heb je het internet nodig om te laten zien dat je kinderen van je houden. Dit zou toch duidelijk moeten zijn?”

Volledig scherm Megan en Machine Gun Kelly op de American Music Awards. Haar nieuwe tattoo is op haar linkerschouder zichtbaar. © Getty Images for dcp

Fox is ondertussen opnieuw gelukkig in de liefde met rapper Machine Gun Kelly. De twee leerden elkaar kennen op de set van de film ‘Midnight in the Switchgrass’ en zijn al zo'n zes maanden samen. Eerder deze week verschenen ze samen op de rode loper van de American Music Awards. Daar viel op dat Fox een nieuwe tattoo heeft op haar linkerschouder: ‘el pistolero’ staat erop te lezen. Heel wat fans nemen aan dat dat een subtiele verwijzing naar Machine Gun Kelly is. Die liet zich trouwens al ontvallen dat Fox de liefde van z'n leven is. “Ik wist niet wat liefde was tot wij oogcontact maakten", zei hij.

Lees ook: