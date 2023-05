Megan Fox openhartig over onzekerheden: “Ik heb nooit van mijn eigen lichaam gehouden”

CELEBRITIES Het turbulente parcours van Cliff Richard: “Ik dacht dat de beschuldi­gin­gen van misbruik mijn dood zouden worden”

Cliff Richard (82) is al een grote ster in eigen land wanneer hij in 1968 namens het Verenigd Koninkrijk deelneemt aan het Eurovisiesongfestival. Hij moet Spanje met één puntje voor laten gaan. Er gaan geruchten dat generaal Franco een stokje voor Cliffs winst stak. Toch legt het liedjesfestival de Britse zanger geen windeieren. ‘Congratulations’ wordt een dikke hit in Europa. Al is zijn parcours naar de top aartsmoeilijk, weet ‘Story’. “Ik huilde als een kind en wilde niet meer uit mijn bed komen.”