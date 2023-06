Megan Fox onder vuur omdat haar zoontjes ‘meisjeskleren’ dragen: “Dwingt ze hen daartoe?”

De conservatieve Amerikaanse politicus Robby Starbuck (34) haalde uit naar de filmster, omdat ze de drie kinderen die ze deelt met ex-man Brian Austin Green (49) volgens hem zou mishandelen. “Dit zijn de zonen van Megan Fox”, schreef hij bij een foto van de jongens op Twitter. Op die foto is te zien dat haar drie kinderen lange haren hebben, en dat één van hen een roze trui met opschrift ‘Strong Girls’ draagt. “We woonden vroeger in dezelfde beschermde woonwijk, en onze kinderen speelden samen in het park. Ik heb met eigen ogen gezien hoe twee van hen een complete breakdown hadden, omdat ze door hun moeder gedwongen werden om meisjeskleding te dragen, terwijl hun nanny’s hen probeerden te troosten. Het is pure kindermishandeling. Bid voor hen.”

Megan was razend bij het zien van de tweet, en sloeg terug op Instagram. Ze postte een screenshot van het bericht, en spuwde vervolgens haar gal. “Ik wil je eigenlijk helemaal geen aandacht geven, want daar ben je duidelijk op uit”, steekt ze van wal. “Maar laat me jou iets leren... Hoe wanhopig je ook bent om rijk te worden, macht te hebben of beroemd te zijn: gebruik nooit kinderen in een poging om dat waar te maken. Zeker niet met slechte bedoelingen of foute beweringen. Door de genderidentiteit van mijn kinderen uit te buiten om de aandacht naar je politieke campagne toe te trekken, kom je aan de verkeerde kant van het universum te staan.”