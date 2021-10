Megan Fox officieel gescheiden van ex-man Brian Austin Green

Showbits BV’s gaan naakt op cover van Story: “Vrienden zeiden: doe dit toch niet”

8:01 Ligt er vandaag een nieuw blootblad in de krantenwinkel? Zo lijkt het wel, maar het is Story dat uitpakt met drie poedelnaakte BV’s op de cover. Niemand minder dan Kristof Goffin (Dertigers), zangeres Loredana (2Fabiola) en ex-miss en kersverse mama Joke Van de Velde gaan uit de kleren. Aanleiding is het VTM-programma ‘Ze zeggen dat’ waarin Dina Tersago en Andy Peelman onderzoek voeren naar de nieuwe preutsheid in Vlaanderen. Dina gaat voor het programma ook naakt. Ook nu krijgen de BV’s veel reacties, vertellen ze aan Desna en Jarne. “Doe dat toch niet, raadden familie en vrienden mij aan”, vertelt Kristof Goffin in een nieuwe ‘Showbits’.