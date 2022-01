Megan Fox en Machine Gun Kelly zijn verloofd (en dronken elkaars bloed om het te vieren)

Fox deelde een video van het aanzoek op Instagram. Dat vond plaats onder dezelfde boom waar de twee zeggen hun relatie te zijn begonnen. Het stel wordt al sinds 2020 aan elkaar gelinkt. “Anderhalf jaar later, nadat we samen door een hel zijn gegaan én meer hebben gelachen dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden, heeft hij me gevraagd met hem te trouwen. Net als in elk leven hiervoor en als in elk leven dat hierop zal volgen, heb ik ja gezegd. En toen hebben wel elkaars bloed gedronken”, aldus de actrice.

Machine Gun Kelly, die eigenlijk Colson Baker heet, plaatste op zijn Instagram beelden van de ring, waarop de geboortestenen van het aanstaande echtpaar zijn geplaatst. “Ja. Niet alleen in dit leven, maar ook in elk ander leven”, klinkt het op het Instagramaccount van de zanger. “Onder dezelfde takken als waar we verliefd geworden zijn, heb ik haar nu ook ten huwelijk gevraagd. Ik weet dat het traditie is om één ring te geven, maar samen met Stephen Webster heb ik er twee van gemaakt. Een smaragd (haar geboortesteen) en een diamant (mijn geboortesteen) gezet op twee magnetische banden van doornen die samenkomen als twee helften van dezelfde ziel. Samen vormen ze het duistere hart dat onze liefde is.”

Volgens kenners gaat het om diamanten van ongeveer 2 tot 2,5 karaat. “Naargelang de kwaliteit zou een gelijkaardige ring voor 50.000 tot 75.000 dollar over de toonbank gaan”, aldus Olivia Landau van The Clear Cut in een reactie aan het Amerikaanse Page Six.

Fox was eerder getrouwd met acteur Brian Austin Green, met wie ze zoons Noah (9), Bodhi (7) en Journey (5) heeft. Machine Gun Kelly heeft uit een eerdere relatie een dochter, de 12-jarige Casie.

