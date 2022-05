Meg Ryan maakt comeback in romantische komedie

Celebrities Cameron Diaz speelt iconische haargelscè­ne uit ‘There's Something About Mary’ na

Cameron Diaz (49) is sinds 2021 definitief gestopt met acteren. Maar speciaal om haar wijnmerk Avaline te promoten, blikt ze nog eens terug op haar carrière. Ze brengt de iconische haargelscène uit ‘There’s Something About Mary’ terug. In deze scène verwart haar personage Mary sperma met haargel.

