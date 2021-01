‘Meest sexy man van 2020' is van ‘t straat: Michael B. Jordan stelt vriendin voor op Instagram

Celebrities Rowan Atkinson stopt voorgoed met Mr. Bean: “Ik haal er geen plezier meer uit”

5 januari De Britse Rowan Atkinson (65) wil definitief afscheid nemen van zijn populaire personage Mr. Bean. De acteur, die momenteel werkt aan een animatiefilm over ‘Mr. Bean’, geeft in de Britse media toe dat hij er “geen plezier meer” uithaalt om in die rol te kruipen.