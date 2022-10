Meest gehate moeder op het internet, Yolanda Hadid, drijft de spot met kritiek in nieuwe TikTok-video

Celebrities Evan Peters vertolkt seriemoor­de­naar Jeffrey Dahmer: “Een van de moeilijk­ste dingen die ik ooit heb gedaan”

‘The Jeffrey Dahmer Story’, de reeks over de seriemoordenaar die zeventien mannen om het leven bracht, scoort op Netflix en wist zelfs het beste seriedebuut ooit te behalen op de streamingdienst. Maar het was acteur Evan Peters (35) die de zware taak kreeg om in de huid te kruipen van Dahmer en dat was niet vanzelfsprekend. “Ik was zo bang voor alle dingen die hij deed", klinkt het in een interview met Netflix.

3 oktober