Meer details gelekt over relatie tussen Harry Styles en Olivia Wilde: “Hij zorgde ervoor dat ze haar verloofde dumpte”

Celebrities Allerlaat­ste opnamedag ‘Keeping Up With The Kardas­hians’ zit erop

9 januari Het zit erop voor de Kardashians. Vrijdag had de wereldberoemde familie de allerlaatste opnamedag voor hun realityprogramma ‘Keeping Up With The Kardashians’. Het einde van een tijdperk, want de zusjes en hun gezin werden 20 seizoenen lang gevolgd door camera’s.