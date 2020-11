Meer dan 10.000 Spotify-gebruikers blokkeren Britse rapper na beschuldigingen van huiselijk geweld: “Hij viel me aan met een hamer”

De bom ontplofte donderdag, toen Hana op sociale media vertelde hoe ze het slachtoffer was geworden van huiselijk geweld. De dader? Haar ex, de Britse rapper Octavian. “Niet lang nadat ik zwanger werd van z'n kind, werd ik voor het eerst fysiek mishandeld", deelde Hana op Twitter en Instagram. “Nadat hij me onder druk zette om een abortus te ondergaan, viel hij me voor de eerste keer aan. Hij schopte me in de maag, hij zorgde ervoor dat m’n lip barstte, viel me aan met een hamer en dreigde om me te vermoorden. Niet lang daarna werd me gevraagd om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. In ruil voor 20.000 pond (zo'n 22.000 euro) wilde hij me de mond snoeren. Ik heb niet getekend.”

Verwondingen

Het bleef niet bij die ene keer, vervolgde Hana. “Ik werd regelmatig geslagen, geschopt, gewurgd en aan m’n kleding of aan m'n haar uit het huis gesleept. Hij vernielde meubels en bedreigde me met een baseballbat, of viel me aan met andere voorwerpen, zoals een schroevendraaier." Ze deelde ook foto’s van verwondingen die ze had opgelopen. Uiteindelijk verliet ze de rapper in april 2019, waarna ze een zaak tegen hem begon. Octavian bood daarop z'n verontschuldigingen aan en beweerde dat hij in therapie ging. “Maar ik besefte al snel dat hij van plan was om me dichtbij te houden, zodat ik m'n zaak zou laten vallen."

“Er wordt een politieverslag opgemaakt. Dat duurt wat langer dan normaal, aangezien ik me voor mijn eigen veiligheid en welzijn in een ander land bevind”, besloot Hana nog. Naar eigen zeggen kwam ze nu met haar verhaal naar buiten omdat de nieuwe plaat van Octavian vrijdag zou uitkomen en ze niet wilde dat iemand naar haar ex zou opkijken. Bovendien zou de nieuwe plaat een nummer, ‘Rock Smiles’ bevatten “dat gaat over hoe twee mannen me aanvallen. En nu wil hij me vermoorden omdat ik iedereen verteld heb wat hij heeft gedaan.”

Obsessie

Zelf vindt de rapper, die in 2019 nog bekroond werd tot BBC Sound of 2019, het allemaal maar onzin. “Leugenaars kunnen niet voor eeuwig blijven liegen", schreef hij op Instagram. “Iemand wacht en probeert dan net voor de release van mijn album om mijn leven te verpesten. En dan ben ik de slechterik.” En hij vervolgde: “Dit alles omdat ik het uitmaakte met een meisje. Dit is bewijs dat ze geobsedeerd door me is en me nooit gerust zal laten. Ik heb drie jaar een relatie gehad met dat meisje, en nu post ze een video waarop niets te zien is, maar toch denkt iedereen dat ik een misbruiker ben." Hij voegde eraan toe dat het gerecht met de zaak bezig is. “We gaan dit deftig afhandelen. Ik kom snel terug."

Gevolgen

Meteen na de beschuldigingen van Hana besloten meer dan 10.000 muziekliefhebbers om de rapper op Spotify te blokkeren. Dat zorgde voor heel wat onrust. Zo liet een bron dicht bij platenmaatschappij Sony weten: “Twee bedrijven waarmee hij in zee zou gaan, hebben in alle stilte de samenwerking opgezegd. Niemand wil iets te maken hebben met zijn slechte reputatie en de deprimerende verkoopverwachtingen.” Het zag er inderdaad niet goed uit voor de plaat. “Insiders in het label (Black Butter, red.) verwachtten dat z'n nieuwe plaat enkele van de laagste verkoopcijfers ooit zou halen, aangezien heel wat fans zich van hem afkeren”, klonk het in Metro. “Er werden geweldige cijfers verwacht vóór het schandaal, maar nu staat het omgekeerde te gebeuren." De release werd dan ook meteen afgezegd door platenmaatschappij Black Butter. “We hebben de beslissing genomen om niet langer samen te werken met Octavian”, klonk het. “We zullen zijn album niet uitbrengen. We tolereren huiselijk geweld niet en hebben Octavian aangeraden om professionele hulp te zoeken.”