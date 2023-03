Mediamagnaat Rupert Murdoch (92) verloofd met 26 jaar jongere vriendin: “Hopelijk wordt dit m’n laatste huwelijk”

Volgens de krant ‘The New York Post’, eveneens eigendom van Murdoch, heeft de steenrijke ondernemer z'n vriendin ten huwelijk gevraagd in The Big Apple met een peperdure diamanten ring. “Ik was ontzettend nerveus”, vertelde hij. “Eigenlijk was ik bang om weer verliefd te worden, maar ik vermoed dat dit m'n laatste huwelijk wordt. Ik hoop het althans. Ik ben in elk geval gelukkig.”

Murdoch leerde Ann Lesley Smith, die eerder getrouwd was met countryzanger en tv-manager Chester Smith, in september vorig jaar kennen in z’n wijngaard in Bel Air in Californië. “Rupert is een godsgeschenk”, vertelde Ann Lesley aan ‘The New York Post’. “Ik ben intussen al veertien jaar weduwe. M’n vorige man was net als Rupert een zakenman, actief in de mediasector. Ik kan dus perfect met hem meepraten en weet waar hij zich mee bezighoudt. We delen dezelfde opvattingen.” De mediamagnaat liet in hetzelfde interview weten dat hij ernaar uitkijkt om de rest van z'n leven met Ann Lesley door te brengen. Het huwelijk zou komende zomer al plaatsvinden.

Voormalig topmodel Jerry Hall, met wie Murdoch zeven maanden geleden pas definitief de scheiding voltrok, is naar verluidt ondersteboven van het nieuws. “Ze zou aan vrienden gezegd hebben dat ze Rupert nog steeds graag ziet”, aldus ‘The New York Post’. Murdoch was zes jaar getrouwd met Hall. Daarvoor gaf hij het jawoord aan ondernemer Wendi Deng, van wie hij in 2014 scheidde na 14 jaar huwelijk. Samen hebben ze twee dochters. Hij scheidde in 1999 van zijn tweede vrouw, Anna Murdoch Mann, een Schotse journaliste met wie hij drie kinderen kreeg. Van zijn eerste vrouw Patricia Booker, een voormalige stewardess met wie hij een dochter had, scheidde hij in 1966.

Volledig scherm Rupert Murdoch en ex-vrouw Jerry Hall. © AFP

