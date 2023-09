Medewerkers klagen over grensoverschrijdend gedrag Jimmy Fallon

Topprioriteit

NBC, de zender die ‘The Tonight Show’ produceert, zegt in een reactie tegen ‘Rolling Stone’ dat een ‘respectvolle’ omgeving ‘topprioriteit’ is. “Zoals op elke werkplek, hebben we medewerkers gehad die problemen aankaartten; die zijn onderzocht en waar nodig is actie ondernomen. We moedigen werknemers die het gevoel hebben dat ze gedrag hebben ervaren of waargenomen dat niet in overeenstemming is met ons beleid altijd aan om hun zorgen te melden, zodat we het kunnen aanpakken.”