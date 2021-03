Medewerkers Demi Lovato getuigen in ‘Dancing With the Devil’ over haar overdosis: “Ze bewoog niet en hing vol met kwijl”

Celebrities“Haar lichaam was helemaal blauw geworden.” De voormalige assistente van Demi Lovato kon haar tranen amper bedwingen toen ze vertelde hoe ze de 28-jarige zangeres bijna levenloos vond de ochtend na haar overdosis. De popster en haar entourage getuigen in de docureeks ‘Dancing With The Devil’ openhartig over de tol van de roem en de verslavingen die daarmee gepaard gingen. De eerste twee afleveringen gingen dinsdagavond in première op YouTube.

De zangeres vertelt in de vierdelige serie zonder schroom over haar verslavingen uit het verleden en over haar overdosis die dateert van 2018. Zo was Lovato jarenlang nuchter, maar uiteindelijk stak haar verslaving opnieuw de kop op. “Ik heb die eerste keer na m’n herval drugs genomen die ik nog nooit eerder had genomen”, klinkt het in de documentaire. Het ging onder meer om meth, in combinatie met cocaïne, wiet, MDMA, OxyContin (een morfineachtige pijnstiller) en alcohol. “Die combinatie alleen al had al dodelijk moeten zijn.”

Ook gaf de 28-jarige zangeres eerlijk toe dat ze heroïne en crack (een bewerkte vorm van cocaïne) begon te gebruiken omdat haar dealer haar gebruikelijke combinatie van cocaïne en Xanax niet op voorraad had. Toen ging het al snel van kwaad naar erger en na haar ‘Tell Me You Love Me’-tournee was het zelfs zo erg dat ze tijdens een spelletjesavond met vrienden zich afzonderde in de badkamer om in haar eentje drugs te nemen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Demi Lovato in haar documentaire 'Dancing With the Devil'. © YouTube

Op de avond van haar overdosis, in juli 2018, had Demi aanvankelijk ook eerst met vrienden afgesproken. Enkele uren later vertelde ze aan de groep dat ze naar bed ging, maar in realiteit had ze afgesproken met haar dealer. Zelf was de zangeres in shock toen ze de dag nadien wakker werd in het ziekenhuis. Lovato was er namelijk zeker van dat je geen overdosis kon krijgen als je de drugs niet rechtstreeks injecteerde in je lichaam. “Op de avond van mijn overdosis heb ik de drugs opgerookt. Net daarom was ik shock toen ik wakker werd in het ziekenhuis.” Een van haar vrienden, Dani Vitale, was bij haar die avond en had vanaf het begin al het gevoel dat er iets niet oké was. “Toen ik vertrok, had ik echt een vreemd gevoel.”

Medewerkers getuigen

In de documentaire reageerden verder nog enkele andere medewerkers op de overdosis van de zangeres. Jordan Jackson, die vroeger de persoonlijke assistente van Demi was, heeft haar de ochtend nadien gevonden. Redelijk vroeg in de ochtend stond Jordan al voor haar huis omdat ze een doktersafspraak had. Haar ex-assistente bleef op haar deur kloppen, maar toen Demi maar niet kwam, ging ze zelf maar naar binnen. “Het was erg donker en koud in haar kamer, het gaf mij echt de kriebels. Eerst dacht ik dat ze gewoon dronken was of een kater had, dus begon ik haar voorzichtig te porren. Maar ze bewoog niet en ze was ook hevig aan het kwijlen”, getuigt Jackson.

Vervolgens belde ze onmiddellijk naar Max Lea, die aan het hoofd stond van haar beveiliging en verantwoordelijk was voor het personeel. “Overal lag er kots en ze lag op haar rug, wat geen goed teken is.” Kort nadien gaf Max Lea aan haar security de opdracht om haar op haar zijkant te leggen en om haar keel vrij te maken. Verder heeft haar assistente Jordan ook gezien hoe de ambulanciers haar weer tot leven gewekt hebben. “Op een gegeven punt was ze volledig blauw geworden.” Veel familie en vrienden van de zangeres kwamen na het nieuws van haar overdosis uit de lucht gevallen. Demi was namelijk erg goed in bepaalde zaken verbergen. Een maand voor haar overdosis noemde haar moeder een van haar shows nog haar “beste optreden ooit”. Op een gegeven moment hoor je mama Dianna De La Garza zeggen dat het voortaan alleen maar beter zou worden. Amper een maand later sloeg het noodlot toe.

Quote Ik had een hekel aan hem omdat hij verslaafd was aan alcohol en drugs. Demi Lovato over haar overleden vader Patrick Lovato.

Dat ook de medewerkers van Demi het niet altijd even makkelijk gehad hebben, blijkt uit een aantal andere onthullingen. De zangeres vertelde bijvoorbeeld dat ze eerder al eens een documentaire opgenomen had, maar dat deze nooit of te nimmer het daglicht mocht zien. Deze toonde volgens haar enkel maar het tipje van de ijsberg wat betreft haar drugsverslaving en mentale problemen. Dani Vitale, die in het verleden ook met de zangeres samengewerkt heeft, noemde de tournee die voor de docu gefilmd werd gewoonweg miserabel. Mensen uit haar omgeving beweerden dat ze gelukkig was en dat het leek alsof ze weer een kind was. Alleen hoor je Demi zelf op een gegeven moment zeggen dat ze al dertien jaar aan het proberen is om controle te krijgen over haar eigen leven.

Relatie met haar vader

Wat verder nog opvallend was, is dat Demi Lovato erg openlijk gesproken heeft over haar vader. “Ik had een hekel aan hem omdat hij verslaafd was aan alcohol en drugs”, geeft ze onder meer toe. Uiteindelijk besloot de zangeres om geen contact meer te hebben met haar vader, maar het nieuws van zijn dood draagt Lovato tot op vandaag nog met haar mee. Haar familie kent namelijk zijn exacte sterfdatum niet. “Elke zomer komt het het weer in mijn hoofd en vraag ik mij af op welke dag hij gestorven zou zijn.” Toen ze het lichaam van haar vader gevonden hebben, werd het jammer genoeg meteen duidelijk dat hij al een hele tijd dood was. “Het heeft zeker anderhalve week geduurd en zijn lichaam was al zo hard ontbonden dat een open kist tijdens de begrafenis geen optie meer was.”

Zijn dood zorgde verder nog voor heel wat schuldgevoelens bij de zangeres. Zelf sprak ze in het openbaar altijd over hoe belangrijk mentale gezondheid was, maar haar eigen vader heeft ze naar eigen zeggen niet kunnen helpen. “Mijn vader was schizofreen en bipolair. Daarnaast was hij een alcohol- en drugsverslaafde en ik heb hem niet geholpen zoals ik andere mensen geholpen zou hebben. En dat terwijl ik continu sprak over hoe belangrijk mentale gezondheid wel niet was.”

Verkracht door haar dealer

Wat er nog allemaal aan bod zal komen in ‘Dancing With the Devil’ valt nog af te wachten. Eerder schreven we wel al dat het geen haar gescheeld had of de 28-jarige zangeres was er niet meer geweest. “Achteraf vertelden de dokters me dat ik er niet meer geweest zou zijn als er mij op dat moment niemand gevonden had. Langer dan vijf tot tien minuten had het niet moeten duren”, klonk het in een preview van haar documentaire. In een andere trailer bekende de zangeres nog dat ze op de avond van haar overdosis verkracht is door haar dealer. “Ik nam alles wat hij me gaf. Eens ik high was maakte hij misbruik van mijn kwetsbare toestand”, gaf Demi nog toe.

‘Dancing With the Devil’ bestaat in totaal uit vier delen. De eerste twee afleveringen staan sinds dinsdagavond op YouTube. In de komende twee weken zullen de laatste twee episodes telkens op dinsdag op haar YouTube-kanaal verschijnen.

LEES OOK: