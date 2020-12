‘Mean Girls’-acteur Jonathan Bennett is verloofd

We kennen Jonathan Bennett vooral als het liefje van Lindsay Lohan uit ‘Mean Girls’, maar in het echte leven is de acteur al een hele tijd gelukkig samen met Jaymes Vaughan. De twee zijn ondertussen zelfs verloofd. Voor de gelegenheid bedacht Jaymes een eigen liedje voor z'n geliefde. “Telkens wanneer we een liedje hoorden, dachten we: ‘Dat zou ons liedje kunnen zijn, als dit of dit deel maar anders was.' Daarom hadden we nooit echt een eigen liedje", legt Jonathan uit. Maar daar bracht Jaymes dus verandering in. “Toen ik de tuin inliep, zag ik Jaymes met een bordje: ‘We vonden ons liedje nooit, dus heb ik het maar geschreven voor je.' Toen wist ik dat hij me ten huwelijk ging vragen", bekent de acteur. “Want hij maakte hetzelfde soort bordje om me voor de eerste keer te vertellen dat hij van me hield."

Daarop barstte Jonathan in tranen uit: ‘ugly-crying’ (lelijk huilen) noemt hij het zelf. Uiteraard zei hij wel ‘ja’. “Wat wij samen hebben, is erg bijzonder", zegt de acteur. “Het is het soort liefde waar mensen films over maken of - in dit geval - liedjes over schrijven. Ik denk dat we allebei sinds onze eerste ontmoeting tijdens Jaymes’ show wisten dat we elkaars persoon zouden zijn. Het voelt als familie.”

Sinds z’n rol in ‘Mean Girls' is Jonathan blijven acteren. Zo heeft hij al enkele van die typische kerstfilms op z'n naam staan, maar z’n nieuwste project is toch iets anders. In ‘The Christmas House’ speelt hij namelijk de helft van een homoseksueel koppel dat een kind wil adopteren. Het is voor het eerst dat een kerstfilm van filmstudio Hallmark rond een koppel van hetzelfde geslacht draait.