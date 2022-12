“Maxi, nu kan je eindelijk slapen”: muzikanten reageren op overlijden Maxi Jazz

CelebritiesZaterdag raakte bekend dat Maxwell Fraser, beter bekend onder de naam Maxi Jazz, op 65-jarige leeftijd overleden was. De frontman van de Britse dancegroep Faithless overleed “vredig in zijn huis in Londen”, klonk het. De reacties op z'n overlijden stromen intussen binnen.

Het nieuws van zijn overleden werd bekendgemaakt door de resterende bandleden van Faithless, Sister Bliss en Rollo. Zij lieten op sociale media weten: “Het breekt ons hart om te moeten zeggen dat Maxi Jazz de afgelopen nacht (vrijdagavond, red.) vredig overleed in zijn huis in Zuid-Londen.” De zanger, bekend van hits als ‘Insomnia’ en ‘God is a DJ’ kampte al langer met gezondheidsproblemen. “Die gezondheidsproblemen hebben mijn vermogen om op te treden aangetast”, liet hij eind maart nog zelf weten. “Ik laat het je weten als ik weer genoeg kracht heb om weer naar buiten te gaan en jullie allemaal te zien.” De zanger moest vanwege zijn klachten dit jaar verschillende optredens annuleren. Maar hij maakte nooit bekend wat er aan de hand was.

Intussen reageerden al heel wat muzikanten op het overlijden van Maxi Jazz. Zo liet Sister Bliss, de toetseniste van Faithless, op Twitter weten: “Ik stuur liefde naar iedereen die onze muzikale reis met ons deelde. Zorg voor elkaar.”

Ook MistaJam, een Britse dj en radiopresentator, liet van zich horen. “Ik ontmoette hem slechts één keer in levenden lijve. Hij was ontzettend vriendelijk en had een aura om zich heen. Zijn woorden en zijn optredens raakten zovelen van ons en hij zal enorm gemist worden. Heel veel liefde aan Sister Bliss en de rest van de Faithless-familie.”

Zanger Boy George schreef dan weer: “God zegene Maxi, net als ik een boeddhist en een groot deel van mijn leven als dj. Ik zend al mijn liefde aan de Faithless-familie.”

De Britse band UB40 liet op Instagram weten: “We hebben helaas net vernomen dat Maxi Jazz overleden is. Hij was het best gekend als de zanger van Faithless. In 2017 ging Maxi met ons op tournee, met z'n band ‘Maxi Jazz & the E-Type Boys’. Hij was een geweldige kerel, een die te vroeg gegaan is. Maar Maxi, nu kan je eindelijk slapen.”

Jake Libretto, die met Maxi Jazz in de band Maxi Jazz & the E-Type Boys speelde, reageerde ook op het overlijden. “Aan een legende, een leraar, een mede-bandlid en vooral: mijn vriend. Je hebt meer voor me gedaan dan je ooit zult weten. Jij hielp mijn droom om muzikant te worden, waar te maken. Ik houd van je en zal je zo hard missen.”

Met Faithless speelde Maxi Jazz ook op Rock Werchter. De organisatie liet weten: “Zo triest om te horen dat Maxi Jazz van Faithless overleden is. Hij was echt geweldig, met zo veel energie en positieve vibes. Hij zit voor eeuwig in ons hart. Rust in vrede, goede vriend.”

