Matty Healy onder vuur voor uitspraken rond masturbatie, fans van Taylor Swift maken zich zorgen

CelebritiesEr is de laatste tijd veel te doen rond Matty Healy, de 34-jarige frontman van The 1975 en misschien ook wel de nieuwe vriend van Taylor Swift (33). Eerder deze week zijn er bijvoorbeeld enkele oude uitspraken van Healy opnieuw opgedoken. Uitspraken waar fans van de Amerikaanse zangeres zich alvast niet in kunnen vinden. “Ze kent hem al tien jaar. Hoe kan het zijn dat ze dit niet weet?”

De Britse zanger zou eerder dit jaar enkele controversiële uitspraken gedaan hebben tijdens ‘The Adam Friedland Show’-podcast. Tijdens het gesprek heeft Friedland het onder meer over een incident waarbij een vrouw The 1975-frontman betrapt heeft tijdens het masturberen. Volgens de dame in kwestie was Healy naar ‘Ghetto Gaggers’, een pornowebsite waarop zwarte vrouwen op regelmatige basis vernederd worden, aan het kijken.

De vrouw zou Healy betrapt hebben na een feestje bij zijn thuis. Nog geen minuut nadat ze het huis van de zanger verlaten had, had de dame door dat ze haar waterflesje vergeten was. Gedurende deze periode had Brit zich al voor zijn televisie geïnstalleerd. “Ze heeft echt niet overdreven”, vertelt de zanger al lachend over het incident in de podcast. “Het ging echt om zo’n dertig seconden. Haar vrienden stonden zelfs nog buiten te wachten.”

Matty Healy zelf kan dan wel lachen om het incident, maar fans van Taylor Swift vinden het verhaal allesbehalve grappig. “Hoe kan het dat ze hier vrede mee heeft?”, klinkt het onder meer op Reddit. Iemand anders schreef dan weer het volgende: “Ze kent hem al tien jaar. Weet ze dan echt niet hoe vreselijk hij is? Ik geloof er niks van.”

In dezelfde podcast komt er ook nog een ander incident ter sprake. Healy zou in het verleden enkele racistische uitspraken gedaan hebben over de rapper Ice Spice. De Britse zanger had het onder meer over de afkomst van de artieste. Daarnaast zou hij ook gelachen hebben met haar accent. De aflevering in kwestie werd kort nadien zelfs verwijderd van zowel Spotify als Apple Music en dat omdat de inhoud van de opname te beledigend was.

KIJK. The Eras Tour van Taylor Swift: de plek om celebs te spotten

Kort nadien verontschuldigde Healy zich voor zijn uitspraken tijdens een concert van The 1975. De Brit zei onder meer dat hij “echt overal grapjes over maakt”. “Ice Spice, het spijt mij enorm”, klonk het onder meer tijdens de show. Het is wel niet de eerste keer dat de 34-jarige zanger beschuldigd wordt van racisme. In 2020 moest hij zijn Twitteraccount al eens deactiveren na een ongepaste uitspraak over de dood van George Floyd.

