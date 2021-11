Matthew Perry schrijft memoires over verslaving, liefde en lange lijdensweg: “Tijd dat mensen het van míj horen”

CelebritiesMatthew Perry (52) heeft een miljoenendeal getekend om zijn memoires neer te pennen. De ‘Friends’-acteur zal vooral ingaan op wat er zich achter de schermen van de populaire sitcom afspeelde en zijn jarenlange strijd met verslavingen. Stof genoeg om over te vertellen, want Perry heeft gedurende zijn carrière heel wat moeilijke watertjes doorzwommen: “Er is in het verleden zoveel over mij geschreven geweest. Nu is het tijd dat de mensen het nu eindelijk allemaal rechtstreeks van mij te horen krijgen.”