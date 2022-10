Matthew Perry over zijn voorkomen in ‘Friends’: “Aan mijn gezicht kon je zien welke drugs ik gebruikte”

In 1994 werd acteur Matthew Perry in één klap een internationale sensatie nadat hij de rol van Chandler Bing in ‘Friends’ kreeg. Maar hoewel hij op het scherm overkwam als een hilarische, hartverwarmende man die altijd een lach op zijn gezicht had, werd de ster achter de schermen van de serie geconfronteerd met een neerwaartse spiraal van drugsverslaving, alcoholgebruik en overdoses.

In een interview met People-magazine liet de acteur zich tijdens het bespreken van zijn boek ook uit over hoe hij zich tot drugs wendde om om te kunnen gaan met de immense roem en druk die hoe voelde. Zo onthulde hij dat hij onder meer veertien operaties aan zijn maag onderging en vijftien verschillende keren in een afkickkliniek is geweest als gevolg van zijn verslavingen. Maar in een recent interview met een NBC-komedieprogramma, heeft de acteur voor het eerst ook een enigszins humoristische opmerking gemaakt over de zware periode uit zijn leven en hoe die gelinkt was aan zijn voorkomen in Friends: “Als ik te zwaar ben, is het alcohol. Als ik te mager ben zijn het pillen. En als ik een sikje heb zijn het veel pillen”, onthult Perry.