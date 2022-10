Matthew Perry over dramatische date met Cameron Diaz: "Ze sloeg me in mijn gezicht”

In zijn memoires ‘Friends, Lovers And The Big Terrible Thing’ schrijft Matthew Perry dat hij zo’n vijftien jaar geleden een date had met Cameron Diaz. Deze laatste was destijds net uit elkaar met de zanger Justin Timberlake, maar volgens haar omgeving was ze wel klaar om weer te beginnen daten. Zo gezegd, zo gedaan. De twee acteurs gingen vervolgens op groepsdate met een aantal van hun vrienden. Alleen had Diaz er vanaf het begin duidelijk geen zin in. Volgens Perry is de Amerikaanse actrice in het begin van de avond al meteen stoned geworden.

Tijdens het etentje zelf ging het ook al snel van kwaad naar erger. Volgens Matthew Perry was het duidelijk dat de actrice “geen interesse” had in hem. Zo had ze namelijk amper interesse in hem De ‘Friends’-acteur probeerde nog wel om Cameron voor zich te winnen door “iets grappig” te zeggen tijdens een spelletje Pictionary. Al liep het toen opnieuw mis. De acteur schrijft in zijn boek dat Cameron hem vervolgens in zijn gezicht geslagen heeft. “Het was haar bedoeling om mijn schouder te raken, maar uiteindelijk raakte haar vuist per ongeluk mijn gezicht.” Dat het niets geworden is tussen de twee hoeft dan ook niemand te verbazen. De actrice heeft later wel de liefde gevonden bij Benji Madden. Ondertussen heeft het koppel ook een dochtertje Raddix Madden (2).