Matthew Perry lag weken in coma na overdosis: “Ik was zo goed als dood, ze gaven me 2 procent overlevingskans”

CelebritiesFutloos, sjofel en blik op oneindig. De verschijning van Matthew Perry (53) baarde z’n fans lange tijd zorgen. Maar naar wat er precies aan de hand was met de ster uit ‘Friends’, daar hadden ze het raden naar. Tot nu. In z’n memoires ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ legt Matthew eindelijk zélf uit wat er met hem aan de hand was. Het werd een openhartige getuigenis over zijn drank- en drugsgebruik, dat resulteerde in 14 maagoperaties en 15 opnames in de afkickkliniek. “Ik moet alleen maar naar de littekens op mijn buik kijken om te beseffen hoe ver ik gekomen ben.”