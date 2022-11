Matthew Perry kampte jarenlang met erectieproblemen: “Ik dacht dat seks niet voor mij weggelegd was”

CelebritiesMatthew Perry (53) heeft zich opnieuw van zijn meest openhartige kant laten zien. In zijn memoires ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ heeft de ‘Friends’-acteur het onder meer over zijn seksleven. Daarnaast haalt Perry ook zijn vriendschap met Bruce Willis (67) aan. “Toen leek het een fantastisch plan, maar eigenlijk was het een dodelijke combinatie.”

In zijn memoires schrijft Matthew Perry onder meer dat hij jarenlang gedacht heeft dat “zijn penis niet werkte”. Als tiener had hij namelijk moeite om een erectie te krijgen. Pas op latere leeftijd had de ‘Friends’-acteur door wat het achterliggende probleem was. “Soms dronk ik tot wel zes biertjes op voorhand”, legt hij nu uit in ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’. “Maar ik heb lang gedacht dat seks niet voor mij weggelegd was.”

Toen leerde Perry echter Tricia Fisher, de halfzus van Carrie Fisher, kennen. De ‘Friends’-acteur speelde open kaart met zijn toenmalige vriendin en zij hielp hem om de situatie “recht te zetten”. “In het begin werkte er niks. Het was vreselijk”, aldus Perry. “Ik ging in de zetel zitten, legde mijn handen op mijn schoot en pinkte zelfs een traantje of twee weg.” Fisher was echter niet van plan om zo makkelijk op te geven. “Ze wandelde naar mij toe, nam mijn hand en legde mij neer op bed.” Met succes, zo blijkt. “Of toch voor de volle twee minuten.”

Dodelijke combinatie

Matthew Perry is verder ook nog openhartig over zijn vriendschap met Bruce Willis. De twee leerden elkaar kennen op de set van ‘The Whole Nine Yards’. In zijn memoires geeft de ‘Friends’-acteur nu toe dat hij destijds door een moeilijke periode ging. Hij was net opnieuw gestopt met drinken, maar had duidelijk moeite om de extravagante levensstijl van zijn nieuwe vriend bij te houden. Volgens de ‘Friends’-acteur organiseerde Willis vaak stevige feestjes in zijn hotelkamer. De dag nadien was hij echter weer fit genoeg om een hele dag scènes in te blikken.

In de hoop om het tempo van Bruce Willis te kunnen volgen, begon Matthew opnieuw te drinken. “Ik dronk weer veel te veel”, geeft het ‘Friends’-gezicht eerlijk toe. Daarnaast schrijft Perry in zijn biografie dat hij op een bepaald moment 100 Xanax-pillen (een zwaar en erg verslavend kalmeringsmiddel, red.) kocht om hem te helpen slapen. “Toen leek het alsof ik een plan had, maar ik negeerde het feit dat het om een dodelijke combinatie ging.”

