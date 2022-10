Matthew Perry is ooit wakker geworden in zijn eigen uitwerpselen: “Het zat zelfs op mijn gezicht”

CelebritiesMatthew Perry (53) heeft opnieuw een bijzondere uitspraak gedaan. In een nieuw interview heeft de ‘Friends’-acteur onthuld dat hij ooit wakker geworden is in zijn eigen uitwerpselen. “Het zat werkelijk overal.”

Het voorval in kwestie dateert uit 2018. De dikke darm van de acteur was gesprongen nadat hij een overdosis opiaten had genomen op 49-jarige leeftijd. Kort na de ingreep heeft het ‘Friends’-gezicht eerst twee weken in coma gelegen. De situatie was zelfs zo ernstig dat dokters hem een overlevingskans van slechts 2% gegeven hadden. Het ergste moest ook nog komen: Matthew Perry had vervolgens negen maanden lang een stoma nodig.

In een interview met ‘GQ’, naar aanleiding van de release van zijn memoires, heeft Perry wat meer verteld over deze ervaring. Zo is hij naar eigen zeggen zo’n 50 tot 60 keer wakker geworden in zijn eigen uitwerpselen. Volgens de ‘Friends’-acteur is zijn stoma namelijk verschillende keren kapot gegaan. “Overal waren er uitwerpselen. Op mijn gezicht. Op mijn lichaam. Op het bed naast mij. Als het breekt, dan breekt het ook écht. Dan moet je wel de verpleegsters roepen”, klonk het openhartig.

Vol littekens

De situatie werd nog erger toen bleek dat artsen er niet in geslaagd waren om zijn stoma te verwijderen. De operatie was mislukt en zijn colostoma moest vervangen worden door een Ileostoma (dunne darmstoma, red.). “Dit was nog tien keer erger. Deze moest veel vaker vervangen worden. Mensen kunnen het vaak niet aan.”

Nadien moest de acteur nogmaals onder het mes. Deze keer lukte de operatie gelukkig wél. Perry kon voortaan weer leven zonder stoma. “Mijn lichaam stond vol littekens, dat was wel even aanpassen. Maar ik ben wel ontzettend dankbaar.”.

