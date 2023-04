Matthew Perry haalt belediging over Keanu Reeves uit zijn memoires: “Het was gemeen”

CELEBRITIESMatthew Perry (53) heeft een controversiële passage over Keanu Reeves (58) uit de toekomstige edities van zijn boek ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ gehaald. De ‘Friends’-acteur kreeg de afgelopen maanden bakken kritiek omdat hij zich in zijn memoires openlijk afvroeg waarom de ‘John Wick’-acteur nog op de wereld rondloopt, terwijl “getalenteerde acteurs zoals River Phoenix and Chris Farley zijn overleden”. “Ik heb iets stom gezegd en het was gemeen om te doen", geeft Perry nu toe.

Afgelopen zaterdag was Matthew Perry te gast bij de ‘Los Angeles Times Festival of Books’. Daar onthulde hij dat de naam van Reeves niet zal worden vermeld in toekomstige edities van zijn boek ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’, die in november 2022 op de wereld werd afgevuurd. “Ik zei iets stoms en het was gemeen om te doen”, klonk het bij Perry. De auteur gebruikte naar eigen zeggen Reeves als een willekeurig voorbeeld. “Ik heb zijn naam gekozen omdat ik in dezelfde straat woon. Ik heb publiekelijk mijn excuses aangeboden.”

Zo liet hij in eerdere interviews al weten spijt te hebben van die passage. “Ik ben eigenlijk een grote fan van Keanu. Ik heb gewoon een willekeurige naam gekozen. Dat is mijn eigen fout. Ik bied mijn excuses aan. Ik had in plaats daarvan mijn eigen naam moeten gebruiken.” Tijdens de ‘Los Angeles Times Festival of Books’ beloofde Perry dan ook om persoonlijk zijn excuses aan te bieden aan de ‘John Wick’-acteur. “Als ik de man tegenkom dan zal ik zeker en vast sorry zeggen. Het was gewoon stom van mij.”

Eerbetoon

De ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’-passages die verwijzen naar Reeves werden volgens de ‘Friends’-acteur geschreven als een eerbetoon aan mensen als Phoenix en Farley. “De lijst met genieën die hun tijd ver vooruit waren, is te lang om hier te beschrijven - het volstaat om te zeggen dat bovenaan de lijst mijn collega ​​in ‘A Night in the Life of Jimmy Reardon’, River Phoenix, zou moeten staan”, schreef Perry. Hij vervolgde: “River was een mooie man, van binnen en van buiten - te mooi voor deze wereld, zo bleek. Het lijken altijd de echt getalenteerde jongens te zijn die ten onder gaan. Hoe komt het dat de oorspronkelijke denkers zoals River Phoenix en Heath Ledger sterven, maar Keanu Reeves nog steeds op de wereld rondloopt? River was een betere acteur dan ik. Ik was grappiger. Maar ik heb zeker mijn mannetje gestaan ​​in onze scènes. Als ik er decennia later op terugkijk, besef ik dat het geen geringe prestatie was.”

KIJK. Matthew Perry: “Door mijn gewicht kon je zien dat ik dronk en drugs nam.”

LEES OOK: