Matthew Perry doet binnenkort zélf zijn boekje open over ‘Friends’ en zijn verslavingen met een tour: “Met de meest persoonlijke details”

CELEBRITIES ‘The Try Guys’ reageren op exit van Ned Fulmer na overspel met werkneem­ster: “We verliezen een vriend”

Een week geleden kondigden ‘The Try Guys’ aan dat ze de samenwerking met medeoprichter Ned Fulmer stopgezet hebben. Een gevolg van zijn affaire met een werkneemster in het bedrijf. ‘The Try Guys’ gaan nu verder als drietal. In een video reageren de populaire YouTubers voor het eerst op die moeilijke beslissing: “Ik weet niet of we ooit de pijn kunnen uiten die we nu voelen."

4 oktober