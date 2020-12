Matthew Perry brengt ‘Friends’-kleding uit voor het goede doel (en z'n verloofde speelt model)

Op Instagram deelde de acteur dit weekend een foto waarop hij in één van de shirts poseert. Op het kledingstuk staat de tekst: “Could this BE any more of a T-shirt?". De bekendste catchphrases van Chandler begonnen bijna allemaal met “Could that BE any more...”. Boven de quote zijn drie getekende versies van een dansende Chandler gedrukt. Later deelde Matthew nog twee posts waarin zijn kersverse verloofde Molly Hurwitz (29) een ander shirt en een pet uit de collectie draagt.